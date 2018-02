PSL não dará apoio à chapa encabeçada por Marina, diz presidente do partido

BRASÍLIA - O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou nesta quarta-feira, 20, ao Broadcast Político, que o partido não vai se coligar com a chapa presidencial encabeçada por Marina Silva (PSB). O PSL era um dos seis partidos que formavam a coligação em torno da candidatura de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo na semana passada. "Vamos seguir sem candidato à Presidência da República", afirmou o dirigente.

Segundo ele, pesou na decisão a desconfiança de que Marina Silva não cumprirá os acordos feitos inicialmente pelo ex-governador. Apesar de alguns integrantes da cúpula do PSB afirmarem nesta quarta que todos os compromissos construídos por Campos serão cumpridos por Marina, o presidente do PSL afirma que nenhum deles pode falar pela ex-ministra. Além disso, Bivar contou que não foi procurado por Marina para fazer a composição na chapa.

'Deselegante'. O presidente do PHS, Eduardo Machado, mostrou-se contrariado com a decisão da cúpula do PSB de indicar o nome do deputado Beto Albuquerque para ser o vice na chapa de Marina Silva. Machado disse que não contesta o nome, mas a forma como o processo foi conduzido, pois o partido não foi chamado para opinar. "Achei deselegante, foi feito sem discutir internamente. Mas estamos 100% com Marina em razão de Beto Albuquerque ter o apoio dos familiares de Eduardo Campos", disse.

Está previsto para esta quinta-feira, 21, um encontro com todos os integrantes da coligação na sede do PSB em Brasília em que será formalizada a nova chapa presidencial que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).