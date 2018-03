PSDB volta a insistir em candidatura própria Um mês depois de o governador Geraldo Alckmin declarar estar "aberto" a uma aliança com o PSD do prefeito Gilberto Kassab, o comando do PSDB paulista enfatizou que terá candidato próprio na capital em 2012. Em nota elaborada ontem após uma reunião com os pré-candidatos tucanos, o partido reafirma que participará da disputa pela Prefeitura e declara que sairá unido das prévias que definirão o nome do postulante ao cargo. O texto foi assinado pelo presidente nacional do partido, Sérgio Guerra.