PSDB sonda seus filiados sobre prévias

Durante as ligações, disparadas para os celulares de tucanos no sábado e no domingo, uma gravação fazia duas perguntas: se o dono da linha era filiado ao PSDB e, depois, em qual dos pré-candidatos, cujos nomes eram citados, o filiado pretendia votar.

Para responder, os militantes apertavam as teclas como os números em seus celulares.

Há cerca de 15 dias, o diretório estadual do PSDB enviou aos quatro pré-candidatos do partido CD com os nomes e os contatos dos cerca de 21 mil militantes que podem votar nas prévias. Apesar de a gravação ter se apresentado como um levantamento do PSDB, ninguém no partido assumiu a contratação da pesquisa, inclusive os diretórios nacional, estadual e municipal.

Procurados por meio de suas assessorias de imprensa, os pré-candidatos tucanos - secretários Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia), e o deputado Ricardo Tripoli - também negaram ter contratado o serviço de telemarketing.