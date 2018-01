PSDB racha, governo vence e prévia será feita só dia 25 Dividida, após a entrada do ex-governador José Serra na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a direção do PSDB municipal decidiu ontem à noite, ao fim de uma discussão tensa, adiar as prévias do partido para 25 de março - três semanas depois da data original. Quando os integrantes da executiva estavam próximos de um consenso em torno do dia 11, Serra propôs novo adiamento ao presidente da sigla, Julio Semeghini. Em meio ao bate-boca que se seguiu, o ex-governador, apoiado pelo Palácio dos Bandeirantes, venceu por 10 votos a 8.