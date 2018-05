PSDB promove jantar com Serra e Alckmin em SP O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, participa hoje de jantar em comemoração aos 20 anos do partido. Em meio à crise que atinge sua candidatura, agravada com a saída do marqueteiro da campanha Lucas Pacheco, na noite de ontem, as expectativas são de que o jantar mostre, pela primeira vez em um evento de campanha do partido, o governador do Estado, José Serra (PSDB), ao lado de Alckmin. Ao chegar ao jantar, o presidente municipal do PSDB, José Henrique Lobo, disse que a intenção do evento não é unir o partido, mas sim comemorar seu aniversário. Lobo esclareceu ainda que os tucanos que apóiam o prefeito Gilberto Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - para a Prefeitura não são bem-vindos ao jantar. "Kassabistas não foram convidados nem haveria razão para que fossem, afinal eles não apóiam nosso candidato", afirmou. No começo da tarde, Alckmin, da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), fez campanha pelas ruas da região do Jaraguá, na zona oeste da capital paulista. Mais tarde, visitou a Associação dos Trabalhadores Sem-Terra de São Paulo, na Lapa, zona oeste.