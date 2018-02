PSDB: projeto de Marta para metrô é 'fura-fila de Pitta' O coordenador de campanha do PSDB, deputado Edson Aparecido, respondeu hoje às críticas da candidata petista, Marta Suplicy, aos tucanos em relação ao metrô paulistano. "O projeto de Marta para a ampliação do metrô é como o fura-fila do Pitta (ex-prefeito da capital, Celso Pitta)", disse. "É uma pirotecnia de campanha." A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) disse hoje em que "o pouco de metrô que os tucanos construíram nos 14 anos de governo e 4 de Prefeitura, caiu". Ela voltou a prometer investimentos do Metrô e reforçou a intenção de discutir o trajeto das linhas projetadas pelo governo do Estado, que controla a companhia. "Se eleita, serão R$ 2 bilhões para o metrô, mas temos de discutir", disse Marta. Para Aparecido, a crítica não é novidade. "Ela nos critica e depois nos copia. Como viu que o metrô está sendo muito importante em nossa campanha, resolveu propor também. Mas seu projeto é mentiroso. A Prefeitura não faz metrô, quem faz é o Estado. A Prefeitura pode fazer parcerias com o Estado para construir metrô", disse. E ressaltou: "A candidata teve os quatro anos de sua Prefeitura para fazer parcerias e não fez."