PSDB nega acordo com DEM e reforça apoio a Alckmin Em nota divulgada hoje, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), negou a existência de qualquer tipo de entendimento com o DEM para apoiar no segundo turno das eleições municipais de São Paulo o prefeito Gilberto Kassab (DEM). "Não há e nunca houve nenhuma conversa do PSDB com o DEM e do DEM com o PSDB sobre um eventual apoio a qualquer candidatura no 2º turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo", afirma a nota. Sérgio Guerra assegura, na nota, que o PSDB só trabalha com uma hipótese: "o candidato do partido, Geraldo Alckmin, estará no 2º turno". De acordo com a nota, as pesquisas eleitorais indicam empate técnico entre os dois, o que reforça a condição de Alckmin. A notícia de que dirigentes do PSDB e do DEM já teriam iniciado conversas para eventual apoio no segundo turno, publicada na edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, causou péssimo impacto no diretório de campanha de Alckmin. A nota do PSDB menciona que a última reunião formal que os dirigentes dos dois partidos tiveram ocorreu em 12 de agosto. As negociações, no entanto, de acordo com um integrante da cúpula tucana, vêm ocorrendo em caráter informal. Nessas conversas, informa o integrante, estaria sendo considerado o cenário de que o segundo turno em São Paulo seria disputado pelos candidatos do PT, Marta Suplicy, e do DEM, Gilberto Kassab. O PSDB avalia ainda a possibilidade de, nos próximos dias, realizar um ato de apoio a Alckmin, com grandes expoentes do partido.