PSDB mostra força e elege mais vereadores no Estado de SP

O PSDB foi o partido que mais elegeu vereadores no Estado de São Paulo, tanto em candidaturas individuais quanto nas registradas por coligação. Os tucanos representam agora mais da metade dos vereadores petistas, sigla que ficou em quinto lugar, segundo dados do TSE. O PSDB totaliza 1.123 eleitos nas Câmaras do Estado e o PT, 522. Em segundo lugar, aparecem os Democratas, com 710 representantes. Em terceiro, o PMDB, com 699; e o PTB, com 646, fica em quarto. Já no País, os tucanos assumem a vice-liderança em número de vereadores, com 5.896, levando-se em conta as candidaturas individuais e por coligação. Perdem apenas para o PMDB, que elegeu 8.469. Em terceiro, surge o PP, com 5.124. O PT, em quinto, soma 4.169 vereadores.