PSDB formaliza apoio a Fogaça em Porto Alegre O PSDB e a governadora Yeda Crusius vão apoiar os candidatos José Fogaça (PMDB) em Porto Alegre, Fetter Júnior (PP) em Pelotas e Jurandir Maciel (PTB) em Canoas no segundo turno das eleições municipais. A decisão do partido foi anunciada pela presidente estadual da sigla, a deputada estadual Ziláh Breitenbach, no final da tarde de hoje. Yeda já havia sinalizado sua opção durante a manhã, em entrevistas à imprensa gaúcha. O apoio em bloco foi facilitado por uma coincidência. Os três candidatos são filiados a partidos que integram a base parlamentar do governo estadual na Assembléia Legislativa e enfrentam concorrentes do PT, de oposição. Na capital gaúcha, Fogaça também contará com a adesão do PP, que deverá ser anunciada amanhã, e pode conquistar o DEM nos próximos dias. O prefeito espera ainda por uma definição do bloco de partidos que apoiou Manuela D''Ávila no primeiro turno. Se a coligação optar por um apoio em bloco, ficará com o peemedebista. Se cada sigla for liberada para seguir seu caminho, Fogaça ganha o PPS e Maria do Rosário tem mais chances de conquistar o PC o B e o PSB, que são da base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.