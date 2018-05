PSDB está 'fritando' Geraldo Alckmin, diz Marta Suplicy

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, saiu nesta segunda-feira, 29, em defesa do adversário tucano Geraldo Alckmin e avaliou que "não é digno" o PSDB já discutir um possível apoio ao candidato do DEM, o prefeito Gilberto Kassab, antes do primeiro turno das eleições. "Eles estão fritando o candidato antes da hora", disse Marta. "Não sei quem vou enfrentar, mas parece que o PSDB já tem o prato feito." Durante visita à subsede do Sindicato dos Comerciários em São Miguel Paulista, a petista avaliou que esta demonstração de apoio do PSDB ao DEM "provavelmente poderá agradar ao Serra (José Serra, governador de São Paulo) e ao Kassab, mas certamente vai desagradar, e muito, os peessedebistas de coração". Veja também: Contra Marta, PSDB admite apoiar Kassab no 2º turno Alckmin e Kassab polarizam debate por 2º turno com Marta Blog: Leia os principais pontos do debate na Rede Record Galeria de fotos dos candidatos no debate Ibope: Confira os números da pesquisa Análise: Marqueteiro aponta polarização na reta final da disputa em São Paulo Enquete: Quem ganha com a briga dos dois? Perfil dos candidatos de SP A candidata avaliou a situação como grave. "Se eu, que não tenho nada a ver, estou achando isso, imagino o que devem estar achando os eleitores", provocou. Marta voltou a frisar que não sabe com quem deverá disputar o segundo turno. E destacou que respeita tanto Alckmin quanto Kassab. "Como candidata, eu vou enfrentar quem for. Acho todos os adversários fortes, respeitáveis, e não frito ninguém antes da hora." A petista acredita que uma possível aliança entre DEM e PSDB na próxima fase da disputa não cria uma força maior contra ela e disse que vai buscar os eleitores e todos os candidatos que não forem ao segundo turno. "Eu espero ter o voto dos peessedebistas, kassabistas, malufistas, sonistas, de todos os candidatos." Marta aproveitou para proibir seus partidários de buscarem apoio de outros partidos e candidatos antes da votação deste domingo. Segundo relatos, apoiadores da petista teriam tentado ontem, durante o debate eleitoral na Rede Record, iniciar uma discussão com o vice de Alckmin, Campos Machado (PTB), sobre um eventual apoio no segundo turno. Marta afirmou que não apóia esse tipo de atitude, classificando-a como "desrespeitosa". "Todos os meus correligionários estão interditados de dar esse passo até a abertura das urnas", disse. E arrematou: "Tenho respeito pelos dois candidatos."