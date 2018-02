PSDB e Serra são multados em R$ 100 mil

A juíza Carla Themis Lagrotta Germano considerou procedentes três representações enviadas pelo PT e PMDB contra a propaganda tucana. Ela diz que as expressões "eleger" e "escolher" representam "comunicação subliminar de que o político representado pretende captar simpatia e votos do eleitorado antes mesmo que outros possam apresentar-se como candidatos". A punição também se baseia na imagem de uma urna eletrônica, exibida na propaganda da TV, "com a apresentação de um dedo apertando a tecla 'confirma', fazendo, por óbvio, alusão inequívoca à eleição que será disputada por José Serra".

O PSDB vai recorrer da decisão. "Era uma convocação para uma eleição interna", disse o advogado do partido, Ricardo Penteado. É a terceira vez que Serra e o PSDB são punidos por propaganda antecipada nestas eleições. Por "reiteração de conduta ilícita", a juíza aplicou a multa máxima - R$ 25 mil para cada um pela propaganda na TV e R$ 25 mil para cada um pelo anúncio no rádio.