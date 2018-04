PSDB e DEM acertam aliança no 2º turno em 6 cidades No segundo turno das eleições municipais, dirigentes nacionais de PSDB e DEM praticamente acertaram novas alianças para seis cidades onde ainda haverá disputa e existe convergência nos interesses políticos. Os acordos estão certos em São Paulo e no Rio e devem alcançar outras quatro cidades: Belo Horizonte, Cuiabá, São Luís e Guarulhos. Anteontem, os tucanos sacramentaram o acordo em São Paulo, acertado há cerca de dez dias, ainda no primeiro turno, como o Estado revelou, em torno da candidatura do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Ainda na noite de segunda-feira, o DEM já retribuiu o apoio, anunciando a adesão do prefeito do Rio, Cesar Maia, à campanha de Fernando Gabeira, que é do PV, mas tem o tucano Luiz Paulo Correa da Rocha como vice. As alianças devem se estender agora às outras cidades. No caso do Rio, Cesar Maia entende que os eleitores do DEM já migrariam naturalmente para o apoio a Gabeira. Ele avalia que, se não acompanhasse essa tendência, poderia até se dissociar definitivamente de seus eleitores. "O DEM decidiu apoiar Gabeira. Essa era a sua tendência. Mas só bateu o martelo quando passou a ter certeza de que a grande maioria de seus eleitores iria junto apoiar Gabeira", explica. Na prática, esses acordos trazem benefício para o DEM em São Paulo e podem beneficiar diretamente os tucanos em várias cidades. Em São Luís, no Maranhão, o PSDB tem interesse no apoio de Raimundo Cutrim (DEM) para eleger o tucano João Castelo como prefeito. Cutrim conseguiu 4,51% dos votos do primeiro turno. Em Cuiabá (MT), esse cenário se repete. O tucano Wilson Santos quer acordo com o DEM, que apoiou Walter Rabello, do PP, no primeiro turno. Rabello foi o terceiro mais votado, com 16,94% dos votos. Indiretamente, os tucanos também esperam receber o apoio do DEM em Belo Horizonte. O PSDB não lançou candidato na capital mineira, mas apóia Márcio Lacerda do PSB. Apesar do favoritismo, Lacerda enfrenta imensas dificuldades para bater o peemedebista Leonardo Quintão. Lá, o DEM teve como candidato Gustavo Valadares, que conseguiu 1,51% dos votos válidos. Em Guarulhos, o PSDB também quer o apoio do DEM para Carlos Roberto de Campos no segundo turno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.