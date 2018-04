PSDB deve oficializar amanhã apoio a Kassab em SP As lideranças do PSDB devem oficializar amanhã o apoio à candidatura de Gilberto Kassab (DEM) à sucessão municipal em São Paulo. Uma das lideranças tucanas afirmou que a orientação da direção nacional do PSDB é muito clara com relação aos partidários não apoiarem os adversários do PT no segundo turno das eleições. "A recomendação é de não deixar o PT ganhar. Por isso, o caminho natural é apoiar o DEM de Gilberto Kassab", disse. O anúncio deverá ser feito depois que o diretório municipal tucano, que se reúne ainda hoje, e o diretório estadual da legenda, que se reúne amanhã, discutirem o assunto e definirem a estratégia de apoio do PSDB nas eleições na capital paulista. Alguns caciques da legenda foram convidados para o anúncio, dentre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente nacional da legenda, senador Sérgio Guerra (PE), também foi convidado. Todas as principais lideranças tucanas no Estado também deverão estar presentes. O apoio para a reeleição de Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), é considerado fundamental pelos líderes tucanos para o projeto da legenda nas eleições presidenciais de 2010. O PSDB também avalia que a união de todo o partido, sobretudo dos governadores de São Paulo, José Serra, e de Minas Gerais, Aécio Neves, potenciais candidatos ao Palácio do Planalto, é a premissa básica para o partido chegar com força em um pleito que, apesar de ainda não contar com um sucessor natural do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, promete ser muito acirrado. Um tucano com bom trânsito nas chamadas alas kassabistas e alckmistas da legenda em São Paulo disse que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), derrotado na corrida à Prefeitura de São Paulo, deverá ter um papel importante no segundo turno na cidade. "Ele deverá ficar longe dos palanques, mas deverá trabalhar para cicatrizar as feridas e unir as bases do partido", afirmou a fonte. "A afirmação feita ontem à noite por Alckmin (logo após o anúncio do resultado que confirmou Kassab e a petista Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), no segundo turno) de que ele é um homem de partido e irá acatar a recomendação de sua legenda para o segundo turno dessas eleições, foi uma clara sinalização que ele irá continuar atuando como um líder de nossa legenda."