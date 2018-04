PSDB decidirá apoio no 2.º turno após eleição no RS, diz Yeda

A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), votou pouco depois das 12h30 deste domingo, 5, acompanhada do candidato de sua legenda à prefeitura da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior. Ela disse que assim que o resultado das urnas for conhecido, seu partido vai decidir as composições para o segundo turno. De acordo com as pesquisas já divulgadas, Marchezan Júnior não deverá ir para a segunda etapa deste pleito. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas "Sem dúvida, nas cidades onde houver segundo turno nós vamos expressar nossa posição", afirmou a governadora, após votar. Yeda informou que a Executiva Estadual do partido irá se reunir na segunda-feira para fazer uma avaliação do quadro eleitoral. Ela disse que a eleição transcorre normalmente em todo o Estado, de acordo com relatos que tem recebido da Brigada Militar.