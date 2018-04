PSDB de SP vai decidir amanhã apoio no segundo turno A decisão oficial a respeito do apoio do PSDB no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo deve ser anunciada amanhã, segundo informou a Comissão Executiva Estadual do partido em São Paulo. Depois da confirmação de que Geraldo Alckmin, da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), ficou fora do segundo turno, a cúpula do partido se reunirá na sede do Diretório Estadual e deverá confirmar apoio ao atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab (DEM). Em nota, o presidente do PSDB paulista, deputado federal Mendes Thame, destacou que "as decisões tomadas pela Executiva Estadual precisam ser referendadas pela Nacional". Kassab venceu o primeiro turno das eleições e agora vai disputar a Prefeitura contra a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Marta Suplicy.