PSD de BH quer barrar coligação com petistas A interferência do prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para que o partido apoie a candidatura de Patrus Ananias, do PT, à Prefeitura de Belo Horizonte levou a direção municipal do partido a apresentar ontem à Justiça Eleitoral um pedido de impugnação da coligação em torno do petista.