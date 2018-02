PSB convoca coligação a usar imagem de Campos em PE

RECIFE - O presidente do PSB em Pernambuco, Seleno Guedes, convocou os candidatos a usarem a imagem do ex-governador Eduardo Campos, morto na semana passada em acidente aéreo, na campanha eleitoral do Estado. "Eduardo vai estar vivo nesta campanha. A vitória de (Paulo) Câmara vai ser dedicada a Eduardo Campos. Esse é o mote", afirmou Guedes, na abertura do encontro da Frente Popular nesta segunda-feira, 18.

Em seu discurso de abertura, Guedes afirmou que a coligação deve explorar a imagem de Campos e que o material de campanha já feito deve ser mantido. "A gente vai usar a imagem do Eduardo Campos", pediu Guedes, afirmando que era isso que ele faria.

A atual candidata a vice na chapa do PSB, Marina Silva, deve ser anunciada substituta de Campos nesta quarta-feira, 20. Renata Campos, viúva do ex-governador, é aguardada para participar do encontro.

Também nesta segunda, a coligação Frente Popular entrou na Justiça Eleitoral com uma medida cautelar para proibir o uso da imagem de Campos na campanha do adversário direto, Armando Monteiro (PTB). A ação foi movida em nome da viúva e dos filhos. Líder nas pesquisas, com ampla vantagem sobre o candidato do PSB, Paulo Câmara, Monteiro deve explorar sua proximidade com Campos durante seus dois governos em Pernambuco na campanha para atrair os votos do PSB.