Protestos pedem renúncia de presidente do Senado

Os protestos fazem parte de uma mobilização nacional contra o parlamentar e a corrupção, organizada por meio de redes sociais da internet. Em São Paulo, pelo segundo dia consecutivo, os manifestantes fecharam parte da Avenida Paulista para chamar a atenção sobre a petição online que colheu 1,6 milhão de assinaturas pelo impeachment de Calheiros, que em 2007 renunciou à presidência do Senado após denúncias. Um ato foi realizado em São Carlos, no interior do Estado.

Em Belo Horizonte, ao menos 200 pessoas pediram a renúncia de Renan. Houve protestos também em Brasília.