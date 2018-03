Protesto reúne 20 pessoas e 'funkeira' grava videoclipe

Sem acesso à entrada do Congresso para fazer a limpeza e exigir um presidente do Senado ficha limpa, os 20 manifestantes recuaram um pouco e lavaram simbolicamente um dos espelhos d'água que ficam entre o prédio do Legislativo e o gramado. O grupo fez uma cruz no gramado com baldes e vassouras.

O gesto, diz o coordenador do movimento, Antonio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz, representa a necessidade de o Senado "limpar" sua imagem e teve como principal alvo o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), candidato favorito à presidência da Casa em eleição que ocorre amanhã.

Os manifestantes que estiveram ontem no Congresso disseram que o protesto contra a candidatura de Renan foi apoiado por 20 organizações não governamentais anticorrupção.

Logo de madrugada, os manifestantes levaram para a frente do Congresso 81 vassouras - uma para cada senador -, baldes e panos de chão. Um segurança informou aos manifestantes que eles não poderiam "faxinar" a rampa porque, por ela ser uma área comum da Câmara e do Senado, os presidentes das duas Casas teriam de autorizar a lavagem. Além da Polícia Legislativa, 80 policiais militares foram destacados para impedir que os manifestantes fossem até a rampa.

