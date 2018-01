Propriedade de brasiguaio é destruída

Segundo o advogado Mario Vega, representante do proprietário brasileiro, os paraguaios chegaram a dar tiros e jogar ovos e pedras na polícia. "Eles queimara um caminhão que havia sido usado para retirar as madeiras para construir as moradias precárias onde estavam ficando. Não satisfeitos, ainda queimaram um plantação de soja de 70 hectares", afirmou.

O incidente aconteceu depois de a maior parte dos carperos ter sido retirada das terras de forma pacífica, disse a fiscal Haydée Barboza, que comandou a operação.