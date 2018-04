Propaganda de Lacerda liga Quintão a Newton Cardoso A campanha do candidato a prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), passou a veicular hoje inserções no rádio e na TV vinculando o candidato do PMDB, Leonardo Quintão, ao ex-governador de Minas, Newton Cardoso (PMDB). A peça mostra uma matéria da revista "Veja", apresentando "Newtão" como um dos "mais animados" cabos eleitorais do candidato peemedebista. Na reta final do segundo turno, a intenção da campanha socialista é ligar Quintão ao ex-governador, que conta com alto índice de rejeição na capital mineira. "Quintão e Newtão, é isso que a gente quer para a Belo Horizonte?", questiona o narrador. Um dos coordenadores da campanha de Quintão, o deputado estadual Sávio Souza Cruz (PMDB), rebateu a estratégia afirmando que Newton está envolvido na campanha da prefeita de Contagem, prefeita Marília Campos (PT) - candidata à reeleição e que disputa o segundo turno com o deputado estadual Ademir Lucas (PSDB). "O apoio do Newton Cardoso foi disputado a tapa pelas duas candidaturas. Sei que ele está envolvido na campanha da Marília, que é do partido do Roberto Carvalho, vice do Lacerda. Deveriam sugerir que o PT refutasse o apoio do Newton à Marília", afirmou Souza Cruz. Ação As inserções foram colocadas no ar um dia depois de o Ministério Público Estadual (MPE) divulgar que interpôs uma ação civil pública de reparação de danos ao patrimônio público do Estado, com pedido de liminar e bloqueio de bens de Newton e também do ex-governador Hélio Garcia por prejuízos ao erário causados na construção do hospital Cardiominas. Newton, Garcia e seus advogados não foram localizados hoje pela reportagem.