Promotoria pede cópia da investigação da Polícia Federal O Ministério Público de São Paulo pediu ao Supremo cópia integral do inquérito da Polícia Federal sobre o cartel de trens que teria operado em São Paulo entre 1998 e 2008. Um grupo de sete promotores que atua na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social subscreve petição em que argumenta existência de "fatos conexos" do inquérito da PF com os que eles investigam no âmbito de inquéritos civis. Esses inquéritos miram atos de improbidade que teriam sido praticados por administradores públicos e políticos. Como essa investigação tem caráter civil, o benefício do foro privilegiado não se aplica aos investigados. Os promotores querem cópia inclusive dos relatos do ex-diretor da Siemens Everton Rheinheimer, que, em delação premiada, apontou pagamento de propinas a secretários do governador Geraldo Alckmin (PSDB).