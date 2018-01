Promotoria pede apuração de conduta de juiz

Na avaliação de promotores, há indícios de que, durante a execução das prisões, Vasconcelos pode ter descumprido algumas normas, como a Lei Orgânica da Magistratura. Um dos fatos citados foi uma entrevista na qual o juiz disse que as prisões dos condenados "são penas inócuas porque eles já foram punidos publicamente".

O magistrado também é suspeito de ter dado tratamento diferenciado aos presos do mensalão, permitindo visitas em dias fora do período determinado.

Ele ainda poderá responder pela acusação de ter colocado em risco a saúde do ex-deputado José Genoino (PT), que reclamou de problemas cardíacos mas foi mantido na penitenciária durante quase uma semana. Atualmente Genoino está em prisão domiciliar.

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai analisar o pedido do Ministério Público.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do processo do mensalão, Joaquim Barbosa demonstrou insatisfação na época em que Vasconcelos comandava a execução das penas dos mensaleiros.

Posteriormente, a responsabilidade pelo trabalho de execução passou para o juiz substituto Bruno André Silva Ribeiro.

De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, o pedido do Ministério Público tramitará com base em uma resolução do órgão de controle externo do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os procedimentos administrativos disciplinares contra magistrados. Essa resolução estabelece as formas de punição para juízes com desvio de conduta, que incluem advertência, aposentadoria compulsória e demissão.

O Estado não conseguiu contato ontem com o juiz Ademar Vasconcelos. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça confirmou a existência do pedido. Procurado por meio de sua assessoria, o Ministério Público do Distrito Federal disse que não se manifestaria.