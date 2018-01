Promotor confia que Marco Aurélio pode rever liminar O promotor de Justiça Márcio Frigg, do Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), é taxativo: "Em que pese a frustração pelo adiamento (do júri), acredito que, com as informações judiciais e o maior detalhamento do processo, o ministro relator (Marco Aurélio) poderá rever sua liminar anteriormente concedida ou, ao menos, colocar em pauta mais rapidamente o habeas corpus para que a injustiça não se prolongue no tempo".