'Promessa' de Paes vira piada na rede

Daria para lotar o novo Maracanã - são 74 mil convidados, dos quais 9 mil já confirmaram presença. É esse o tamanho da "Torcida carioca pela Argentina Campeã Mundial em 2014". O evento foi criado no Facebook depois que o prefeito Eduardo Paes (PMDB) prometeu se matar caso o Brasil perca a Copa para os arquirrivais. "Se a Argentina vencer o Brasil, na final, eu vou me matar. Eles têm Messi e o papa. Não podem ter tudo", brincou o prefeito carioca, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Não demorou para que a declaração virasse piada. O operador de áudio Diedro Barros, de 29 anos, criou o evento e, além de conclamar os cariocas a torcerem pela Argentina, propõe o pagamento da "mala branca" para "os hermanos". No jargão esportivo, mala branca é a propina oferecida por um time interessado na vitória de outro.

Outra internauta propôs enquete sobre como o prefeito deve se matar. Entre as opções, a que ganhou mais votos foi a que propõe que o prefeito passe um mês andando de ônibus, pagando a nova tarifa, e depois entre "acidentalmente" na Vila do João, favela no Complexo da Maré.

Insatisfeito com a gestão de Paes, Diedro criou o evento e convidou 100 amigos. Em 48 horas, recebeu 8,5 mil adesões. "O Rio se tornou um canteiro de obras para servir turistas na Olimpíada e na Copa. A prefeitura não está nem um pouco preocupada com o povo e não vemos investimento verdadeiro em saúde e educação", disse o operador. Ele ressalta que não quer a morte do prefeito. "A gente aproveita qualquer deslize dele para protestar. Ele fez a brincadeira e reagimos com bom humor."