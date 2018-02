Programa usa metodologia nova desde 2011 Os desentendimentos entre o governo e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em torno do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) têm relação direta com mudanças de metodologia feitas em 2011. Segundo o especialista Flávio Comin, que coordenou no Brasil relatórios anteriores do IDH, as mudanças metodológicas tornaram o índice mais complexo e menos transparente.