Programa 'Pânico' oferece noiva para Kassab se casar

Ernesto Rodrigues/AE O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, foi abordado por uma equipe do programa Pânico na TV, da Rede TV ao deixar seu local de votação na manhã deste domingo, dia 26. "O Pânico tem um presente para você. Kassab, pode casar com a noiva do Pânico", gritava para o prefeito um dos repórteres do programa. A noiva ainda subiu no carro do prefeito, que ignorou a insistência e deixou o Colégio. Durante a campanha do segundo turno, houve uma polêmica entre os candidatos após a Marta Suplicy (PT) perguntar a Kassab em sua propaganda: "É casado? Tem filhos?"