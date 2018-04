Programa de Kassab chama Marta de 'prefeita das obras paradas'

A campanha do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), acusou a adversária Marta Suplicy (PT) de ser "a prefeita das obras paradas", durante o horário eleitoral na televisão desta sexta-feira . Segundo um locutor, se fossem colocadas em linha reta, as obras não finalizadas pela petista, como viadutos e avenidas, por exemplo, se chegaria à extensão de 37 km. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O programa do democrata começou com um locutor perguntando "Você lembra como Marta deixou a cidade?", em referência ao período em que a petista esteve à frente da Prefeitura. Em seguida, mostrou as obras interrompidas e, depois, concluídas na gestão atual. "Eu prometi (a conclusão das obras) e o prefeito Kassab está cumprindo esse compromisso", disse o governador José Serra (PSDB), sobre o período em que passou a Prefeitura ao democrata. Em seguida, foram ao ar depoimentos de populares falando sobre obras não finalizadas pela petista e concluídas na gestão posterior. "Marta ficou só na conversa, não saiu nada. Ela foi a prefeita das obras paradas", acusou a usuária de um hospital inaugurado pelo prefeito. "Marta veio e só deixou as placas", afirmou o morador de conjunto habitacional construído na administração atual. A candidata do PT, Marta Suplicy, começou seu programa citando a queda no desemprego durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e acusou: "A Prefeitura não tem feito quase nada para treinar a mão de obra." Ela prometeu ampliar o alcance de programas de capacitação profissional interrompidos ou reduzidos na atual gestão, como o Começar De Novo, voltado para a terceira idade. Além disso, se comprometeu a diminuir a carga tributária para pequenos e médios empresários, e incentivar o trabalho autônomo, aproveitando para reiterar sua promessa de isentar a categoria do pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS). Seu programa acusou Kassab de aumentar a cobrança do imposto e elevar impostos municipais, advertindo o eleitor ainda sobre o pedágio urbano. Marta trouxe também depoimento de apoio do candidato a vice por sua chapa, Aldo Rebelo (PCdoB), que é nordestino, recomendando que o eleitor da Capital paulista "não deixe renascer as força do atraso que o Nordeste expulsou", referindo-se a partidários de Kassab. Em seguida, Marta destacou as legendas que a apóiam.