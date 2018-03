Programa atende cinco mil famílias O Bolsa Família atende 5.125 famílias consideradas em "condições de rua" e 11.920 de catadores de materiais recicláveis. As prefeituras recebem do governo R$ 13 mil por mês para manter um centro com capacidade de atender até 100 pessoas. Para setores do governo, essas ações ainda são tímidas diante da realidade exposta no cadastro único, que mostra que 76,5 milhões de pessoas vivem com até meio salário mínimo no País. / L. N.