Professora não acha positivo Estado regular a internet Até que ponto, ao regular a internet, o Estado está invadindo os direitos da cidadania? A pergunta foi o tema de painel de ontem no encontro da SIP, em Puebla. Quem tratou do assunto foram a especialista mexicana Clara Luz Álvarez e o jornalista Michael Greenspoon, do The New York Times. "Antes, as pessoas recorriam a um jornal para se informar, mas nestes tempos digitais o cidadão tornou-se também fornecedor de conteúdo", disse a professora.