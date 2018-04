Professora Antonieta vence eleições no Guarujá

A disputa pela prefeitura do Guarujá, na Baixada Santista, foi decidida no primeiro turno. Com 97,6% dos votos apurados, Professora Antonieta (PMDB) aparecia com 52% dos votos, contra 40,9% de Farid Madi (PT), atual prefeito. Neste domingo, 5, pelo menos cinqüenta pessoas fazendo boca de urna para diferentes coligações e candidatos foram detidas e levadas para a delegacia sede do Guarujá, segundo a Polícia Civil. No município, no entanto, não houve registros de ocorrências graves. Os dois cartórios eleitorais do Guarujá informaram que onze urnas haviam sido substituídas até por volta das 15h30. Os dois principais concorrentes à prefeitura votaram durante a manhã. Candidato à reeleição, Farid Madi (PDT) votou às 8h50, após acompanhar sua mulher e deputada estadual Haifa Madi (PDT) em seu colégio eleitoral. A candidata Antonieta (PMDB) votou às 10h15. Empatados tecnicamente na última pesquisa IBOPE/ TV Tribuna (afiliada da Rede Globo) ambos os candidatos mostravam-se otimistas com o resultado. Madi acredita que ainda é possível vencer no primeiro turno. "Estou confiante, às sete horas já estava na Igreja." Antonieta também aderiu à fé. "Estou tranqüila, fizemos muita oração, terminei a noite em vigília", disse a candidata, que acredita em sua ida para o segundo turno.