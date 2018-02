Produtora de João Santana em São Paulo é assaltada

Atualizado em 28.08

São Paulo - A produtora de marketing eleitoral que trabalha em São Paulo com a equipe do marqueteiro João Santana, responsável pela campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff, foi alvo de um assalto à mão armada na manhã do último sábado. Três homens invadiram o local, na Rua Áurea, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

A produtora é a responsável pela gravação dos programas eleitorais do candidato ao governo paulista pelo PT, Alexandre Padilha, e também é usada para gravações com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de estar mais dedicado à campanha à reeleição de Dilma, Santana é quem coordena e determina as diretrizes dos programas do candidato petista no Estado.

Durante a ação dos criminosos, funcionários foram rendidos e sofreram ameaças. Foram roubados telefones celulares e relógios. Os equipamentos foram poupados. No PT, a hipótese de crime por motivação política foi descartada.