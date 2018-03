Procuram-se mulheres, índios, negros e jovens Pela primeira vez desde que foi instituído há dez anos, o PED (Processo de Eleições Diretas) do PT conta com uma cláusula que exige das chapas estaduais, municipais e nacionais cotas mínimas de mulheres (50%), etnias (20%) e jovens com menos de 30 anos (20%). O diretório nacional do PT conta com 82 membros. Nos estaduais e municipais esse número varia. A distribuição será feita com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A ideia era enviar uma mensagem positiva para opinião pública, já que a paridade é uma bandeira do PT na reforma política. Mas as correntes estão tendo mais dificuldades para preencher suas chapas.