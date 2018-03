Procuradores reagem à crítica de vazamento

O presidente da ANPR, Alexandre Camanho, afirmou que o conselheiro deveria ter se revoltado contra a infiltração do crime no Ministério Público de Goiás, ao qual pertence. "Há inegavelmente um grave erro de perspectiva. Indignar-se contra os vazamentos e não se indignar com o fato criminoso em si causa uma estranheza monumental. Realmente é insólita essa manifestação dele", disse.

Camanho negou a responsabilidade dos procuradores, mas admitiu que é preciso investigar o vazamento de informações para a imprensa. "Contra os vazamentos, não há necessidade de ninguém se indignar, há necessidade de apurar e isso está sendo feito", acrescentou.

O presidente da ANPR disse ser preocupante a decisão do conselho de punir o procurador Matheus Baraldi, do Ministério Público Federal em São Paulo, por conceder uma entrevista coletiva em que dava explicações sobre uma busca e apreensão de operação que estava sob sigilo. No julgamento, os conselheiros decidiram demitir o procurador, mas a pena foi convertida em suspensão por 90 dias.

"Já se ouvem, aqui e ali no MP, alguns colegas dizerem que é melhor que nunca mais falemos nada em razão do julgamento deste caso", afirmou Camanho. "É evidente que isso seria uma grande treva, um retrocesso monumental para a democracia."

Durante a sessão do CNMP, o conselheiro Lázaro Guimarães afirmou que a punição a Baraldi abria precedente para aplicar a mordaça aos promotores e procuradores. Uma proposta tramita no Congresso para impedir que integrantes do MP concedam entrevistas sobre investigações em curso.