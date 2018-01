Procuradores alegam 'isonomia com outros órgãos' O procurador-geral de Mato Grosso, Marcelo Ferra de Carvalho, informou que o Ministério Público de seu Estado paga auxílio-moradia no valor de 20% do subsídio aos promotores e procuradores em atividade e que não dispõem de residência oficial, "conforme preconizado na lei orgânica estadual". Segundo ele, também recebem os magistrados e defensores públicos na mesma situação, "não sendo exclusivo dos membros do MP".