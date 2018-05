Procurador não engavetou caso Alstom, diz comissão A Corregedoria do Ministério Público Federal concluiu que a conduta do procurador da República Rodrigo de Grandis no caso Alstom - investigação sobre corrupção na área de energia em São Paulo - não prejudicou investigações da Promotoria da Suíça, e decidiu arquivar procedimento sobre suposta falta funcional do procurador.