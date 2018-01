Processo contra promotor é arquivado A Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo arquivou reclamação disciplinar contra o promotor Silvio Marques, que investiga carteis nos casos Alstom e Siemens. Nelson Gonzaga de Oliveira, corregedor, concluiu pela inexistência de irregularidades atribuídas a Marques por deputados do PT ao Conselho Nacional do MP. A Corregedoria destaca a "evidente presteza do promotor, combativo e zeloso, não há qualquer fato a ser imputado a ele que evidencie mínimo indício de falta funcional".