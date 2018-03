Processo contra Demóstenes vai ser votado dia 8 O Conselho de Ética do Senado decidirá no dia 8 de maio se Demóstenes Torres (sem partido-GO) vai responder a processo por quebra de decoro parlamentar. Na data, marcada ontem pelo presidente do conselho, Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), os senadores vão decidir se aprovam o relatório preliminar do relator do caso, Humberto Costa (PT-PE). O PSOL entrou com representação contra Demóstenes por suposta sociedade com o Carlinhos Cachoeira.