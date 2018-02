Processo central condenou 25 réus O processo central do mensalão rendeu a condenação no STF de 25 dos 37 réus, entre políticos, empresários, a antiga cúpula do PT e dirigentes do Banco Rural. Um outro processo ligado ao mensalão também acabou em condenações: trata-se de uma ação julgada pela Justiça Federal de Minas, que avaliou a participação de outro banco, o BMG, no repasse a partidos aliados do governo Lula. Além de dirigentes do banco, o empresário Marcos Valério e petistas também foram condenados no caso. Entre os procedimentos extras do mensalão - como é o caso do inquérito do Opportunity -, está a acusação de Valério segundo a qual Lula também recebeu do esquema. O depoimento no qual o empresário fez a acusação, prestado em setembro, está agora sob análise do Ministério Público Federal de Minas.