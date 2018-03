'Privatização, eficiência e transparência'

Qual a diferença entre o pensamento da equipe econômica da era FHC com a política atual?

Hoje, o sistema de metas não é mais tão puro. O governo não respeita mais as metas de superávit primário e faz uma 'salada' para atingi-lo. O governo também usa o BNDES para distribuir créditos em volumes altos, sem debate, o que representa um intervencionismo estatal gigantesco. Existe hoje uma política econômica que reflete uma visão política do PT, o que é legítimo, pois foram eleitos pelo povo, mas eu desconfio que esteja atrapalhando a economia brasileira.

Que medidas esses economistas liberais tomariam se voltassem ao governo?

Um novo governo baseado nessa visão resgataria políticas do governo Fernando Henrique e poderia desfazer os erros que governo do PT cometeu: fortaleceria as agências reguladoras, dando-lhes um caráter estritamente técnico e evitaria o seu aparelhamento; voltaria a privatizar com eficiência setores privatizáveis, como estradas e aeroportos; tornaria mais transparente o cumprimento do superávit primário, que hoje é um conceito nebuloso devido à manipulação das metas.