Prioridade é manter alianças, diz ex-ministro

Para o ex-ministro, o tensionamento deu margem à interpretação de que o PSB poderia se descolar do bloco em eleições futuras. Mencionou até a imprensa, que segundo ele "pensa e trabalha pela ideia de aproximar o Eduardo Campos do Aécio (Neves, senador)".

Sobre 2018, Vanucchi afirmou que, no cálculo de Lula, o PT pode eventualmente não ser cabeça de chapa nessa disputa. "É sincero no Lula: ele não é candidato presidencial em 2018 e não acha que o PT tem que ficar no poder. Pode até acontecer de ele ficar com alguns ministérios, não com a Presidência. Pode ser que o PT tenha uma dificuldade enorme em concordar com isso, mas o Lula vai se empenhar na defesa dessa posição."

O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, falou sobre as viagens projetadas por Lula para este ano. "Não tem roteiro. O que vamos fazer é viajar mais pelo Brasil. Há muitas pessoas querendo conversar com o (ex) presidente. Ele vai começar a aceitar mais esses convites e fazer com que a gente tenha uma presença em mais Estados", resumiu Okamotto. / F. G.