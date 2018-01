Prioridade do PSD é Afif, afirma petista

Segundo Donato, o PT manterá a resolução do Conselho Político do pré-candidato Fernando Haddad, que no sábado passado decidiu que priorizar neste momento as negociações com os cinco partidos da base aliada do governo Dilma Rousseff (PSB, PDT, PCdoB, PR e PMDB).

Até segunda ordem, não haverá mudança de estratégia. "Vamos continuar cuidando das nossas alianças", disse Donato.

Na opinião do dirigente petista, a formalização da oferta de aliança com o PT por parte do prefeito de São Paulo ainda é remota, uma vez que o apoio do PSD a Haddad é encarado publicamente por Kassab como uma alternativa caso a candidatura do vice-governador Guilherme Afif Domingos não se sustente até o início da campanha eleitoral deste ano. "O Kassab trata a gente como alternativa e não como prioridade", afirmou.

Desde o início da atual gestão de Kassab, em 2009, o PT tem se posicionado contra o prefeito em temas relevantes na Câmara. Porém, Kassab possui vasos comunicantes com petistas da cúpula do partido no Estado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado passado, por exemplo, segundo informou ontem o portal iG, parte do conteúdo das discussões da reunião do Conselho Político de Haddad foi transmitida quase imediatamente ao prefeito de São Paulo por participantes do encontro.