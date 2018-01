Primeiro embate foi em agosto

A insistência do deputado em votar o texto na época rachou a base do governo. PSDB, PV e PSB resolveram obstruir a sessão. O clima esquentou, com falas duras dos tucanos contra o projeto. De outro lado, partidos aliados, como PMDB, PTB e metade da bancada do DEM, votaram pela aprovação da proposta.

O PT, que inicialmente se manifestava contra o projeto, viu a possibilidade de impor uma derrota ao governo, que tem ampla maioria no Legislativo e costuma aprovar na Casa somente os temas de seu interesse. Metade da bancada petista votou com Campos Machado. Um pedido de verificação de presença, no entanto, acabou derrubando a sessão por falta de quórum.