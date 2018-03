Primeira-dama do Piauí é eleita para o TCE

A sessão especial da Assembleia foi realizada depois de questionamentos judiciais. A pedido do Ministério Público do Estado, o juiz da 2.ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, Reinaldo Dantas, havia suspenso a sessão do dia 25, que sabatinaria os 14 candidatos e elegeria o novo conselheiro.

O promotor Fernando Santos questionou a moralidade e a legalidade do processo para seleção do novo conselheiro. O regimento interno da Assembleia pondera que a nomeação do eleito deve ser feita por ato da Mesa Diretora. A Constituição reza que o ato deve ser do chefe do Executivo, o que incorreria em caso de nepotismo se o governador Wilson Martins (PSB) nomeasse a esposa como conselheira.

O presidente da Assembleia, Themístocles Filho (PMDB), informou que a eleição para conselheiro do TCE vem sendo realizada desta forma há mais de 20 anos. Um projeto de lei do deputado Cícero Magalhães (PT) questiona o ato da nomeação e o cumprimento da Constituição. "Se querem mudar alguma coisa, que façam daqui para diante, mas não tem como mudar o jogo agora, no segundo tempo."

Zózimo Tavares questionou o processo de seleção. "Foi iniciado aqui (na Assembleia), mas não vai ser concluído aqui. Ainda vão ter desdobramentos."