Priante e Cardoso empatam no 2.º lugar em Belém, diz pesquisa

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, a pedido da TV Globo, aponta que o atual prefeito de Belém, Duciomar Costa (PTB), deve disputar o segundo turno pela Prefeitura da capital do Pará. O rival de Costa ainda é indefinido, de acordo com a sondagem, já que José Priante (PMDB) possui apenas dois pontos de vantagem sobre Mário Cardoso (PT). Costa obteve 33% dos votos válidos. Priante e Cardoso aparecem, respectivamente, com 21% e 19% dos votos. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Costa (PTB) liderava as pesquisas de intenção de voto. Valéria Pires Franco (DEM-PSDB) aparecia ora liderando, ora empatada com Duciomar. Os dois candidatos já foram aliados em eleições passadas. Valéria, ex-vice-governadora, pediu votos para eleger Duciomar prefeito. Hoje, ela confessou estar "decepcionada" com a administração dele.