Presos 16 por panfletagem e boca-de-urna na Grande SP Pelo menos 16 pessoas foram detidas hoje por panfletagem e boca-de-urna na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, cinco pessoas foram detidas em Francisco Morato, três em Arujá, três em Itapecerica da Serra e duas em Itaquá. As outras três pessoas foram presas em Poá, Santa Isabel e Juquitiba. Ainda segundo a PM, todos foram liberados após prestarem depoimento nos respectivos distritos policiais. O material usado na panfletagem foi apreendido. A PM ainda informou que as prisões ocorridas na capital só serão divulgadas após o fim da votação.