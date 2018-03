Presidente volta a reclamar de taxa elevada de juros

Spread é a diferença entre a taxa de juros que as instituições financeiras pagam na captação do dinheiro e a que cobram dos clientes. No último dia 3, ao lançar um programa de estímulo à indústria, Dilma já havia atacado a cobrança do spread. Ontem, reforçou as críticas e disse que o Brasil tem um processo "responsável" de redução da taxa básica de juros, a Selic. "Nós temos controle da inflação, taxa de dívida sobre PIB em 36%, um conjunto de reservas estáveis, uma política fiscal responsável."

Ao ser questionada se gostaria de ver ampliadas iniciativas como as do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que começaram a cobrar juros menores para financiamentos, Dilma observou que os bancos públicos estão fazendo agora o que já fizeram na crise.

"Espero que as forças do mercado ajam sobre o spread e que haja um processo de convergência dos juros para as taxas internacionais", insistiu. Ela garantiu, porém, que não conta com nenhuma medida a curto prazo. "Nunca espero nada no curto prazo porque não é prudente. Sempre espero no longo prazo." / V.R. e D.C.M