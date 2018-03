Presidente volta a Brasília com família Após 11 dias de recesso na Base Naval de Aratu, em Salvador, a presidente Dilma Rousseff retornou, no início da tarde de ontem, para Brasília. Dilma embarcou junto com os familiares que a acompanharam na viagem - a mãe Dilma Jane, a filha Paula, o genro Rafael Covolo e o neto Gabriel - em um helicóptero, às 14h30 (horário de Brasília), com destino à Base Aérea de Salvador, de onde decolou de volta à capital federal. Foi o segundo ano seguido que Dilma passou o réveillon na Base Naval de Aratu.