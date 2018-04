Presidente vai passar réveillon em base na Bahia

Segundo assessores, Dilma passará o Natal no Palácio do Alvorada com a filha, Paula, o neto, Gabriel, e o genro, Rafael Covolo. A mãe da presidente, Dilma Jane, e a tia Arilda também devem acompanhá-la.

Apenas na volta a Brasília a presidente deverá começar a costura da reforma ministerial. Na quarta-feira, a presidente reuniu os ministros e líderes da base para um jantar de confraternização de fim de ano.