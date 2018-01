Presidente vai negociar com líderes aliados

"O que temos conversado é sobre como melhorar a relação do governo com a base aliada e vice-versa. O fato de a presidente Dilma indicar que vai fazer reuniões é um ótimo sinal, porque cria uma expectativa positiva", disse o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Antes do encontro com Dilma, os aliados terão uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti.

A iniciativa de Dilma, porém, é criticada por aliados descontentes com a articulação política. "Não acho que seja papel da presidente nem do Aloizio Mercadante (ministro da Educação) fazer isso. Acho que é preciso dar poderes para a Secretaria de Relações Institucionais, para a Ideli, o que não foi feito até agora", disse o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).